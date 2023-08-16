Одесса, Украина, 16 августа, 2023, 09:43 — ИА Регнум. В одном из портов Измаила в Одесской области Украины была повреждена инфраструктура. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, в результате взрывов повреждения получили складские помещения и зернохранилища. Кипер также добавил, что в порту вспыхнули пожары, которые удалось ликвидировать.

Ночью в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городах Рени и Измаил.

Как передавало ИА Регнум, на Украине в Киеве и во всех областях в ночь на 15 августа была объявлена воздушная тревога. СМИ Украины сообщили о взрывах во Львове и Луцке. Подробности инцидентов не приводятся.