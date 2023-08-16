Москва, 16 августа, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Органы власти должны не расслабляться и внимательно следить за ситуацией с тайфуном «Лан», который подходит к Дальнему Востоку. Об этом 16 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

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Глава МЧС Александр Куренков в ходе совещания доложил главе государства о последствиях паводков, произошедших из-за тайфуна «Ханун» на Дальнем Востоке. Кроме того, он сообщил, что приближается следующий тайфун, но связанная с ним нагрузка ожидается легче, чем в прошлом году.

«Но расслабляться нельзя. Полегче, побольше — там сейчас непонятно. Ясно, что прогноз есть, но всё равно надо внимательно мониторить ситуацию», — сказал Путин.

Президент спросил, нужна ли дополнительная помощь в связи с паводками в Приморском крае регионе, на что глава МЧС ответил, что региону потребуется финансовая поддержка в связи с большим числом пострадавших.

Путин поручил Куренкову и главе Приморья Олегу Кожемяко как можно быстрее организовать соответствующий запрос.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Приморского края предупредило, что вода в реках западной части региона продолжит подниматься до опасных уровней по крайней мере до 17 августа. Паводковая волна движется с юга на север. Подтопления уже охватили 10 муниципалитетов региона. Наибольший урон нанесён Уссурийскому городскому округу, а также Спасскому и Октябрьскому районам. При этом 32 населённых пункта остаются отрезанными от внешнего мира. На 58 участках дорог в регионе фиксируются переливы.

15 августа синоптики объявили штормовое предупреждение. 17 августа ливни обрушатся на Ольгинский, Кавалеровский, Дальнегорский и Тернейские районы. Может выпасть от 100 мм осадков.