Вашингтон, 16 августа, 2023, 20:50 — ИА Регнум. Минфин США расширил санкционный список по КНДР, добавив в него три организации из России, Казахстана и Словакии, говорится в опубликованном на сайте заявлении ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении трёх организаций, связанных с попытками уклонения от санкций и пытающихся поддерживать сделки по продаже оружия между Россией и КНДР», — сказано в релизе.

В частности, в чёрный список попали организации Verus, базирующаяся в России, Defense Engineering из Казахстана и Versor в Словакии, заявили в ведомстве.

Также минфин США уточнил, что лица, участвующие в определённых сделках с фигурантами этого перечня, могут быть подвергнуты санкциям.

Тем временем Федеральный совет Швейцарии с 16 августа утвердил меры 11-го пакета санкций Евросоюза против России. Так, в числе новых ограничений запрет ещё 87 организациям на экспорт продукции двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военно-техническому укреплению Российской Федерации, это относится и к фирмам из третьих стран.

Кроме того, был расширен список товаров, которые запрещены к экспорту в Россию, в перечень были включены электронные компоненты и прекурсоры химического оружия. Также был введён запрет на продажу в России прав интеллектуальной собственности либо коммерческой тайны, относящихся к определенным товарам. Помимо этого был расширен перечень товаров, запрещенных к провозу транзитом через Россию. В числе новых ограничений и запрет на продажу ценных бумаг российским юридическим лицам и гражданам независимо от валюты.