Москва, 16 августа, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Российские госкорпорации готовят почти полторы тысячи единиц различной техники для отправки в зону специальной военной операции в соответствии с принятым в июле постановлением Правительства РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

Кадр из видео с канала: Народный фронт

Согласно июльскому распоряжению правительства России, федеральным органам власти, предприятиям и госучреждениям следует передавать Народному фронту неиспользуемую или списанную технику для целей выполнения гуманитарных и оборонных задач на территории новых регионов. Речь идёт о мототранспорте, автомобилях, грузовиках, прицепах, тракторах и других видах машин. Так 20 единиц техники от российских железнодорожников Народный фронт уже передал бойцам на передовую.

«Мы передаем в зону проведения специальной военной операции 20 автомобилей повышенной проходимости, которые были предоставлены российскими железнодорожниками. Это наши отечественные машины различных модификаций, их будут использовать в том числе военные медики для спасения раненых. Каждую машину мы проверили на станции технического обслуживания, поменяли жидкости, проверили узлы и агрегаты», — рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Мирошниченко.

На сегодняшний день органы власти уже предложили Народному фронту 1420 единиц различной техники, более 400 из которых успели полностью осмотреть, они находятся в удовлетворительном состоянии или требуют незначительного ремонта. А более 60 машин от российских атомщиков, энергетиков и металлургов уже готовятся к передаче в зону СВО.

«Эти автомобили для наших дорог то, что нужно, состояние у них довольно неплохое, проходимость высокая. Отдельно хочу сказать спасибо за генераторы, дополнительное оборудование, лопатки сапера, это всё нам очень нужно и точно пригодится. Спасибо вам огромное. Победа будет за нами», — сообщил военнослужащий почтовой службы первого армейского корпуса.

Ранее движение Народный фронт при поддержке сопредседателя Центрального штаба президентского движения Леонида Рошаля, врачей, телеведущих и депутатов объявило сбор средств для военных медиков, несущих службу в зоне проведения специальной военной операции. Рошаль сообщил, что медики, находящиеся на фронте, просят помочь в обеспечении аппаратурой, необходимой для лечения раненых и их эвакуации. Он отметил, что эта проблема остаётся актуальной, несмотря на то, что многое было сделано на данном направлении.

Как сообщало ИА Регнум, московская таможня безвозмездно передала Народному фронту более 16 тыс. пар конфискованной женской и детской обуви. Ранее обувь была конфискована за нарушение таможенного законодательства и обращена в федеральную собственность по решению суда. Со своей стороны должностные лица Московской таможни подготовили все необходимые документы, подтверждающие качество и безопасность передаваемого товара.