Москва, 2 августа, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Московская таможня безвозмездно передала Народному фронту более 16 тыс. пар конфискованной женской и детской обуви, сообщила Федеральная таможенная служба РФ.

Федеральная таможенная служба РФ

Гуманитарный груз общей стоимостью 6 млн рублей в ближайшее время будет передан ученикам и сотрудникам детских садов и школ в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее, отмечает ведомство, обувь была конфискована за нарушение таможенного законодательства и обращена в федеральную собственность по решению суда. Со своей стороны должностные лица Московской таможни подготовили все необходимые документы, подтверждающие качество и безопасность передаваемого товара.

1 августа ИА Регнум сообщало, что первоклассники из Луганска получили первые школьные наборы от Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». До 1 сентября такие же наборы получат ещё 30 тыс. будущих школьников из Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, Народный фронт и платформа «Россия — страна возможностей» предоставили наборы плотных тетрадей, а также стикерпаки, которыми можно украсить блокноты. Российское общество «Знание» передало пеналы с наполнением и уникальное издание графических новелл о Героях российской спецоперации, в ярких иллюстрациях рассказывающих о мужестве и самоотверженности бойцов.