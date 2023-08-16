Москва, 16 августа, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба наказан за инцидент с журналистом, его дисквалифицировали на два матча условно, сообщило 16 августа издание «РБ Спорт».

Александр Вильф/РИА Новости Игрок ФК «Локомотив» Артем Дзюба

Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Помимо этого, спортсмена оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл 12 августа в Москве. После матча четвёртого тура чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» к футболисту подошёл журналист «РБ Спорт» и спросил, не обидно ли игроку было слышать заявления тренера Игоря Шалимова о том, что футболист в нынешнем сезоне сможет забить не более двух голов.

Дзюба в ответ заявил журналисту, что тот, задавая подобные вопросы, «доиграется», и пригрозил «засунуть ему телефон в одно место». Также футболист отметил, что предупреждает «в последний раз».

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ранее отметил, что Дзюба не был заявлен на игру, присутствовал на стадионе не в качестве игрока команды, а потому эпизод не может рассматриваться футбольными инстанциями. По мнению Нагорных, и Дзюба, и журналист вели себя некорректно, председатель совета директоров пообещал поговорить об этом с футболистом.

Дзюба выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. За команду он забил девять мячей, в том числе один — в нынешнем сезоне.