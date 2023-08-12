Москва, 13 августа, 2023, 02:15 — ИА Регнум. Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артём Дзюба оскорбил журналиста после матча четвёртого тура МИР Российской Премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщило издание «РБ Спорт».

Вячеслав Евдокимов Артём Дзюба

«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если ещё раз подойдёшь. Я предупредил последний раз», — приводит издание слова российского футболиста.

Так Артём Дзюба ответил журналисту, спросившему мнение футболиста о высказывании Игоря Шалимова, заявившего, что Дзюбе в этом сезоне не удастся забить больше двух мячей в рамках чемпионата России по футболу.

После трёх сыгранных в этом сезоне матчей на счету российского форварда лишь один забитый мяч в ворота воронежского «Факела». Суммарно на поле футболист провёл 218 минут.

Как передавало ИА Регнум, ранее спортивный эксперт и аналитик Александр Бубнов раскритиковал главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова, который ставит в стартовый состав Артёма Дзюбу. По его мнению, российский нападающий уже не способен выполнять на поле требуемый объём работы, что серьёзно мешает результатам команды.