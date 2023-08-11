Москва, 11 августа, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с Советом безопасности страны 11 августа предложил обсудить вопросы обеспечения безопасности в информационном пространстве.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уважаемые коллеги, добрый день! Обсудим с вами сегодня вопрос работы в сфере информационного пространства, применительно к обеспечению безопасности российского государства в современных условиях», — сказал он.

Глава государства отметил, что эта сфера является крайне важной, особенно сейчас, в связи с чем совещание будет посвящено сегодняшней специфике этого вопроса.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что с момента начала СВО вызовы и угрозы в сфере цифровой безопасности резко выросли, против России развязана настоящая война в киберпространстве. Он подчеркнул, что связанные с этим вопросы крайне важны.

Зампред Совбеза утончил, что нынешняя ситуация требует от России активных усилий в сфере защиты критической информационной инфраструктуры и активного совершенствования собственных технологий и продуктов, которые будут работать максимально безопасно и сведут к минимуму кибератаки.