Москва, 12 июля, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Молодой человек скончался, пытаясь «охладиться» в фонтане на северо-западе Москвы, сообщил источник РЕН ТВ.

Инцидент произошёл на площади Академика Курчатова вечером 11 июля. Студент МГТУ им. Н. Э. Баумана вместе с 18-летней сестрой выехали на велосипедах на прогулку. Они остановились у фонтана в сквере возле Щукинского парка. Тогда 20-летний молодой человек решил искупаться в фонтане. Увидев, что молодому человеку стало нехорошо, девушка начала звать на помощь прохожих. Приехавшие на место медики не смогли помочь парню.

По одной из версий, молодой человек мог скончаться из-за того, что, зайдя в фонтан, случайно наступил на оголённый провод и его ударило током.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину смерти молодого человека.