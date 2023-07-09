Махачкала, 9 июля, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Новым главным тренером махачкалинского «Динамо» назначен Курбан Бердыев. Об этом 9 июля сообщило издание Sport24.

Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»/ТАСС Курбан Бердыев

«Известный российский специалист Курбан Бердыев станет новым главным тренером махачкалинского «Динамо», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Бердыев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Сочи».

Отмечается, что в минувшем сезоне махачкалинское «Динамо» заняло восьмое место в таблице Первой лиги.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Катара. Он добавил, что есть планы провести ещё одну встречу с другим соперником, но в этой ситуации есть большие сложности. РФС хочет, чтобы матч состоялся в России.