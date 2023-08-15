Москва, 15 августа, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Два первых полёта перспективного транспортного корабля «Орёл» запланированы на 2028 год, сообщил заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников.

Федеральное космическое агентство

«В 2028 году — первый беспилотный полёт, пилотируемый — тоже в 2028 году. То есть два полета в 2028 году: беспилотный и пилотируемый», — сказал он ТАСС.

Кожевников добавил, что оба полёта запланированы к Российской орбитальной станции.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что полное формирование Российской орбитальной станции планируется завершить к 2032 году.

При этом Международная космическая станция (МКС) после 2030 года перестанет работать в прежнем режиме, так как правительство приняло решение продлить работу российского сегмента станции до 2028 года, добавил он.