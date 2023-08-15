Первый полёт нового космического корабля «Орёл» наметили на 2028 год
Москва, 15 августа, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Два первых полёта перспективного транспортного корабля «Орёл» запланированы на 2028 год, сообщил заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников.
«В 2028 году — первый беспилотный полёт, пилотируемый — тоже в 2028 году. То есть два полета в 2028 году: беспилотный и пилотируемый», — сказал он ТАСС.
Кожевников добавил, что оба полёта запланированы к Российской орбитальной станции.
Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что полное формирование Российской орбитальной станции планируется завершить к 2032 году.
При этом Международная космическая станция (МКС) после 2030 года перестанет работать в прежнем режиме, так как правительство приняло решение продлить работу российского сегмента станции до 2028 года, добавил он.