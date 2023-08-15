Вашингтон, 15 августа, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что Вашингтон профинансировал протесты на майдане в 2013–2014 годах. Об этом он рассказал в ходе беседы с телеведущим Такером Карлсоном.

ИТАР-ТАСС/Зураб Джавахадзе Участники митинга на майдане

«Нам не говорили, что мы финансируем эти протесты, газеты, наше правительство никогда нам не говорили», — сообщил политик.

По его данным, агентство США по международному развитию, которое «является прикрытием ЦРУ», направило на эти протесты пять млрд долларов.

Кеннеди-младший напомнил, что позже эти протесты привели к госперевороту на Украине.

Он добавил, что за месяц до этого события занимавшая в то время пост помощника государственного секретаря США Виктория Нуланд провела секретный разговор с послом США, именно она занималась составлением «нового кабинета министров Украины».

По информации Кеннеди-младшего, США уже потратили 130 млрд долларов на помощь Украине, одновременно с этим миллионы американских граждан остаются без талонов на еду и медицинской страховки. Он возмутился, что руководство США оказывает многомиллиардную поддержку другому государству вместо помощи собственным гражданам.

Как передавало ИА Регнум, военный эксперт, полковник запаса, ветеран разведки Анатолий Матвийчук заявил, что западные стратеги начали понимать, что их политика, направленная на поддержку Киева, ущербна, что Украина может проиграть, а её президент Владимир Зеленский — лишиться власти в результате очередного майдана.

По его мнению, западные государства поставили себе цель не разгромить российские войска, а затянуть этот конфликт, который нацелен на истощение российской экономики. Матвийчук убеждён: всё делается для того, чтобы Россия истощалась как финансово-экономически, так и демографически. А то, что Украина может погибнуть, на Западе никого не интересует. Для Вашингтона и Лондона эта страна — разменная монета, на которой давным-давно поставили крест.