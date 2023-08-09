Москва, 9 августа, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Западные стратеги начали понимать, что их политика, направленная на поддержку Киева, ущербна, что Украина может проиграть, а её президент Владимир Зеленский — лишиться власти в результате очередного майдана. Об этом корреспонденту ИА Регнум 9 августа заявил Анатолий Матвийчук, военный эксперт, полковник запаса, ветеран разведки.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее телеканал CNN сообщил, что боевые действия на Украине перешли в сложную для Киева фазу и что на этой стадии она несёт очень большие потери, а само противостояние неумолимо затягивается.

«Очевидно, что в англосаксонских верхах проходят совещания, на которых явно прослеживается такой ход мысли: Украина несёт потери и терпит поражения на поле боя. Готов ли Киев воевать до 2024 года? Для Запада это желаемый сценарий», — сказал Матвийчук.

По его мнению, западные государства поставили себе цель не разгромить российские войска, а затянуть этот конфликт, который нацелен на истощение российской экономики. Матвийчук убеждён: всё делается для того, чтобы Россия истощалась как финансово-экономически, так и демографически. А то, что Украина может погибнуть, на Западе никого не интересует. Для Вашингтона и Лондона эта страна — разменная монета, на которой давным-давно поставили крест.

Однако возникает вопрос, готова ли такому долгому конфликту сама Украина? По словам Матвийчука, события последних месяцев говорят о том, что очень многие люди на Украине начали задумываться, нужно ли им это.

«Многие сдаются в плен и там рассказывают, что на Украине есть целые анклавы, которые не хотят воевать. Парадокс заключается в том, что западные территории (Львовская и Ивано-Франковская) начали уклоняться от призыва и разбегаются во все стороны, куда только можно. Они не хотят уходить на фронт. И если политика по принуждению Украины к войне продолжится, то я думаю, что Украину ждёт новый майдан, на котором будут свергать Зеленского, чтобы прекратить боевые действия», — сказал военный эксперт.

А ВСУ тем временем не могут создать превосходства, так как западной техники недостаточно. Россияне же, наоборот, добились такого превосходства — и огневого, и инженерного, и в воздухе. Поэтому западные страны осознают ущербность их политики, проводимой в отношении Украины, и то, что в ближайшее время она может проиграть.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению обозревателя телеканала CNN, Стивена Коллинсона, трудности и большие потери украинских войск связаны с российскими оборонительными рубежами, а также с необходимостью для атакующих иметь численное преимущество. Как следствие, военные действия в зоне конфликта перешли «в более сложную для Украины фазу». В то же время контрнаступление ВСУ, на которое так полагались западные покровители Украины, так и не стало блицкригом.

Также Коллинсон полагает, что итоги украинского конфликта будут зависеть от результатов выборов президента США в 2024 году. Таким образом, судьба Киева окажется в руках американских избирателей. А неудачное контрнаступление ВСУ может отразиться на поддержке Украины со стороны Белого дома.

По мнению военного эксперта Алексея Подберёзкина, бесконечная смена тактики ВСУ привела к большим потерям техники и личного состава, а стало быть, резерва украинских сил хватит максимум только на три недели.