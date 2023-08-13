Днепропетровск, Украина, 13 августа, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Клиническая больница имени Мечникова в Днепропетровске с начала специальной военной операции (СВО) на Украине приняла около 21 тысячи раненых военнослужащих ВСУ. Об этом британской газете Guardian сообщил главный врач медучреждения Сергей Рыженко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Из этой 21 тысячи солдат у двух тысяч отсутствовали конечности», — добавил медик.

Рыженко сообщил журналистам, что в день больница принимает от 50 до 100 украинских военнослужащих с тяжёлыми ранениями. Большинство из тех, кого доставили в клинику, подорвались на минах.

Ранее газета The New York Times сообщила, ссылаясь на данные западных аналитиков, что ВСУ с начала СВО потеряли 150 тыс. убитыми и ранеными. В издании также отметили, что на Украине всё больше тех, кто пытается избежать призыва в армию.

Украинские военные тоже сообщают о больших потерях при атаках на российские оборонительные позиции. Один из военнослужащих ВСУ рассказал американским журналистам, что за месяц от его батальона осталось десять человек. Он сообщил, что российская армия наносит удары с помощью авиации и артиллерии, кроме того, для украинских подразделений устраивают ловушки.