Москва, 15 августа, 2023, 05:09 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин направил северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму в честь Дня освобождения Кореи, выразив уверенность в наращивании двусторонних связей. Президента РФ процитировало Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Путин пожелал Ким Чен Ыну «крепкого здоровья и успехов», а всем гражданам КНДР — счастья и благополучия.

Путин отметил, что День освобождения Кореи как праздник является символом «мужества и героизма красноармейцев и корейских патриотов», которые боролись за освобождение страны от японского колониального господства.

Российский лидер акцентировал, что именно в ту «суровую военную пору» были заложены традиции дружбы и сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

Владимир Путин также выразил уверенность, что страны и впредь будут наращивать двустороннее сотрудничество во всех областях в интересах упрочения стабильности и безопасности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом.

Корея была аннексирована и находилась под властью Японии с 1910 по 1945 годы.

Как сообщало ИА Регнум, учёный Ким Соль Хва уверен, что если Япония, активно присоединяющаяся к агрессивным стратегиям США, не держит зла на окружающие страны, включая Северную Корею, то ей не о чем беспокоиться и нечего бояться.

Япония, в очередной раз показав намерение наращивать военные силы, забыла о своих «беспрецедентных прошлых преступлениях» и колонизации Кореи в 20-м веке, приукрашивает «запятнанную кровью агрессивную историю», добавил Ким Соль Хва.