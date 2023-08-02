Токио, 2 августа, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Японские власти отчаянно пытаются превратить страну в военную державу, оправдываясь «окружающими угрозами». Такое заявление сделали в Институте по делам Японии при МИД КНДР, сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Что касается некоей «угрозы из окружения», про которую при каждом случае твердит Япония, это не что иное, как дымовая завеса для укрытия их происков по превращению страны в военную державу», — считают дипломаты.

Учёный Ким Соль Хва уверен, что если Япония, активно присоединяющаяся к агрессивным стратегиям США, не держит зла на окружающие страны, включая Северную Корею, то ей не о чем беспокоиться и нечего бояться.

Япония, в очередной раз показав намерение наращивать военные силы, забыла о своих «беспрецедентных прошлых преступлениях» и колонизации Кореи в 20-м веке, приукрашивает «запятнанную кровью агрессивную историю», добавил Ким Соль Хва.

Как сообщало ИА Регнум, руководство японских Сил самообороны — которое чем дальше, тем больше похоже на полноценную (и весьма боеспособную) армию — нашло «трёх китов» мировой политической и экономической дестабилизации. В так называемой «Белой книге» — японской военной доктрине, которая обновляется ежегодно, — в роли «главных злодеев» мировой политики выступают Россия, Китай и КНДР.

«Во многом японская концепция национальной безопасности исходит прежде всего из сценария военного конфликта именно с Северной Кореей», — сказал завкафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов.