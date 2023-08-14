Владивосток, 15 августа, 2023, 02:36 — ИА Регнум. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что муниципалитетам не справиться в одиночку с ликвидацией последствий прошедших ливней, сообщили в пресс-службе правительства региона.

19.mchs.gov.ru Паводок

«Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться», — сказал Кожемяко.

По заверениям главы Приморья, региональная ЧС позволит увеличить меры поддержки населения.

Губернатор добавил, что обсудил нынешнюю ситуацию с директором департамента оперативного управления МЧС России Анатолием Елизаровым.

Олег Кожемяко также рассказал, что с Сахалина прибыл первый борт с тепловыми пушками, генераторами, насосами и другими средствами для откачки воды и просушки помещений.

Как сообщало ИА Регнум, причиной порыва на магистральном газопроводе в приморском Уссурийске могли стать подвижки грунта из-за паводка.

Аварийная бригада обнаружила на месте происшествия выход газа из-под земли без возгорания на подземном стальном межпоселковом газопроводе высокого давления.

Спасатели эвакуировали более 2,5 тыс. приморцев из-за подтопления домов в регионе, по которому ударил ураган «Ханун».

448 человек, в том числе 114 детей, разместились в 12 пунктах временного размещения. 13 августа МЧС сообщало об эвакуации в Приморье более 2 тысяч жителей. В их числе было 405 несовершеннолетних.