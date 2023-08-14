Владивосток, 14 августа, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Спасатели эвакуировали более 2,5 тыс. жителей Приморья из-за подтопления домов в регионе, по которому ударил ураган «Ханун». Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Приморскому краю.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Всего более 2,5 тысячи человек эвакуировано из затопленных домовладений, 582 из которых — дети», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 448 человек, в том числе 114 детей, разместились в 12 пунктах временного размещения. 13 августа МЧС сообщало об эвакуации в Приморье более 2 тысяч жителей. В их числе было 405 несовершеннолетних.

Как сообщало ИА Регнум, ранее «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК) распространила информацию о том, что из-за паводка было нарушено электроснабжение в 13 населённых пунктах в Приморском крае. Это затронуло посёлки Константиновка, Полтавка, Заречное, Покровка, Синельниково-2, Новогеоргиевка, Чернятино, Утесное, Загородное, Борисовка, а также город Уссурийск и Уссурийский городской округ.

14 августа региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Приморья (Примгидромет) предупредило население края о наступлении на регион нового тайфуна LAN. По информации учреждения, циклон приблизится к восточной части Приморья 17 августа и принесет с собой проливные дожди.