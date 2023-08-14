Махачкала, 14 августа, 2023, 23:10 — ИА Регнум. В администрации Махачкалы предупредили, что есть угроза повторного взрыва на автосервисе.

Иван Шилов ИА Регнум

Жителей города призвали не двигаться в сторону АЗС «Нафта», чтобы не мешать работе пожарных и скорой помощи.

«Людей отводят от места происшествия. Есть угроза повторного взрыва», — пояснили в Telegram-канале мэрии.

Прокуратура Дагестана начала проверку по факту ЧП. На место выехали руководители надзорного ведомства.

Как отмечается, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности на объекте.

Как сообщало ИА Регнум, спасатели сообщили, что по предварительным данным после взрыва на автозаправке в Дагестане в Махачкале погибшими обнаружено три человека. Ещё семь получили травмы.

Взрыв произошёл вечером 14 августа. Площадь пожара составляет 500 кв. метров.

В казахстанском Экибастузе прогремел 26 июля мощный взрыв на автозаправке.