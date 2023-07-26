Экибастуз, Казахстан, 26 июля, 2023, 12:46 — ИА Регнум. В казахстанском Экибастузе прогремел мощный взрыв на автозаправке. Об этом 26 июля сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям республики.

МЧС РК

«В Экибастузе по адресу Кунаева, 5, произошёл пожар на автозаправочном пункте, огонь перебросился на ближайший продуктовый магазин «Феруза», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также в департаменте заявили об опасности перехода пламени на соседние здания, расположенные через дорогу на расстоянии 100 м от места ЧП. Предпринимаются меры по защите строений от огня.

На данный момент пожар удалось локализовать.

Как сообщало ИА Регнум, в Югре в результате пожара на автозаправочной станции пострадали два человека. Пожар вспыхнул в посёлке городского типа Белый Яр. Площадь, пройденная огнём, составила 60 кв. м. Огонь с горящей цистерны перешёл на стоящий рядом тягач и помещение операторов.

Не менее трёх человек погибли в результате взрыва на автозаправке в ирландской деревне Крислоу.