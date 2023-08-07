Москва, 7 августа, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Законопроект, освобождающий поручителей погибших или тяжело раненых участников спецоперации от обязанностей поручительства по кредитам, внесли в Госдуму. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своём Telegram-канале.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Если боец отдал долг Родине до самого конца, то Родина обязана взять на себя его долги. Позаботиться о семье и близких. Сделать все, чтобы они унаследовали меры поддержки, а не кредиты», — говорится в сообщении.

Данную инициативу подготовила рабочая группа по СВО.

По данным первого вице-спикера, сейчас в таких ситуациях с участников спецоперации кредитные обязательства списываются полностью, но с поручительством по кредиту это не работает — при отсутствии законодательных ограничений судебная практика возлагает обязательства поручителя на его наследников. Такой подход Турчак считает несправедливым. Он добавил, что и в первом, и во втором случае участник спецоперации несёт ответственность за неисполнение обязательств. Данный законопроект призван уравнять эти ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Госдума приняла несколько законов, разработанных рабочей группой по СВО, которые расширяют права участников спецоперации и членов их семей на получение льгот. Согласно этим законам, ополченцы, защищавшие Донбасс с 2014 года, получат статус ветеранов боевых действий.

Также Госдума приняла закон, дающий право на полное списание кредитов участника спецоперации, погибшего или получившего тяжелую инвалидность, с его родителей-созаемщиков или совершеннолетних детей. Кроме того, созаемщики бойца СВО получат право на кредитные каникулы.