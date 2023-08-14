Москва, 14 августа, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Россия пригласила на XI Московскую конференцию по международной безопасности 102 государства и 8 международных организаций, стран Запада в этом списке нет, следует из перечня приглашённых участников, который опубликован на официальном сайте мероприятия.

Максим Чурусов/ТАСС

В числе получивших предложение поучаствовать в работе форума — КНР, ЮАР, Индия, Израиль, Турция, Мексика, КНДР, Саудовская Аравия и ОАЭ. Также приглашения получили представители ООН, ОДКБ, ШОС, АСЕАН, Лиги арабских государств и Африканского союза.

Ранее своё участие в конференции подтвердил министр обороны Китая Ли Шанфу. С 14 по 19 августа он посетит Россию и Белоруссию, а также выступит с речью на мероприятии.

Пока не понятно, позволит ли график президента России Владимира Путина принять участие в Московской конференции по международной безопасности, сообщал 2 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В любом случае, добавил представитель Кремля, предусмотрено видеообращение президента к участникам конференции, которое тоже будет содержательным.

XI Московская конференция по международной безопасности пройдет 15 августа. В её программу включены вопросы глобальной стабильности в условиях становления многополярного мира, взаимодействия оборонных ведомств разных стран, а также военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке.