Пекин, 14 августа, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию и Белоруссию с 14 по 19 августа, он примет участие в XI Московской конференции по международной безопасности. Об этом 14 августа сообщил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны Китая Ли Шанфу

Отмечается, что член Госсовета КНР и министр обороны Ли Шанфу с 14 по 19 августа посетит Россию и Белоруссию по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу и министра обороны Белоруссии Виктора Хренина. Он примет участие в 11-й Московской конференции по международной безопасности, где выступит с речью, встретится с руководителями оборонных ведомств России и других стран, пояснил представитель министерства обороны КНР.

Уточняется, что в ходе визита в Белоруссию Ли Шанфу проведёт встречи и переговоры с государственными и военными лидерами страны, посетит воинские части Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что рядом с границами России и Белоруссии находятся около 360 тыс. военных НАТО, а численность формирований внерегиональных стран блока выросла в 2,5 раза. Шойгу отметил, что численность формирований внерегиональных государств Североатлантического блока с февраля 2022 года возросла в 2,5 раза и превысила 30 тыс. человек. Министр подчеркнул, что угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования. Шойгу также подчеркнул, что существенные риски связаны с милитаризацией Польши, которая, как отметил глава Минобороны, стала главным инструментом антироссийской политики США.