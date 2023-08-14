Белгород, 14 августа, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Десятилетняя девочка получила ранения в Белгороде в результате атаки украинского дрона, в ближайшее время врачи проведут ребёнку операцию. Об этом сообщил исполняющий обязанности главврача детской областной больницы Андрей Тулинов.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова Дом на улице Есенина в Белгороде, пострадавший от удара украинского БПЛА

«Факт наличия девочки я подтверждаю, но по диагнозу не могу вам предоставить», — приводит РИА Новости слова врача, который ответил на вопрос, поступала ли в больницу 10-летняя девочка, пострадавшая в результате взрыва беспилотника.

Тулинов добавил, что состояние ребёнка оценивается как средней степени тяжести, в ближайшее время пострадавшую направят в операционную.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в Белгороде на улице Есенина украинский беспилотник врезался в жилой дом. В результате были повреждены пять квартир и 16 автомобилей. В жилом доме после взрыва осыпались плитки с фасада, пострадало остекление, а также повреждения получили припаркованные рядом автомобили. Согласно обследованию специалистов, несущие конструкции дома повреждены не были.