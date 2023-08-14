Киев, 14 августа, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Украина закачала в подземные хранилища свыше 12,3 млрд кубометров газа к предстоящему отопительному сезону. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«По состоянию на август в подземные хранилища газа закачано более 12,3 миллиарда кубов голубого топлива», — приводит его слова пресс-служба минэнерго страны.

Это даёт уверенность говорить, что к отопительному сезону весь необходимый объём газа будет закачан в хранилища, уточнил Галущенко, добавив, что увеличивается также объём закачки газа от нерезидентов.

Министр отметил, что порядка 30% добычи на Украине обеспечивают месторождения в Полтавской области. Уточняется, что для обеспечения стабильной работы добывающих предприятий они были оборудованы альтернативными источниками питания — дизельными электростанциями.

Как передавало ИА Регнум, европейские страны начали использовать Украину для хранения излишков своего природного газа. Как 8 августа сообщило агентство Reuters, европейские трейдеры начали использовать мощности подземных газовых хранилищ на Украине — они пытаются закупить максимальный объём топлива по низкой цене, чтобы потом заработать на подорожании зимой.

Цена на газ в Европе в ходе биржевых торгов выросла на 28% и превысила отметку 400 долларов за тысячу кубометров. Это 9 августа следует из данных лондонской биржи ICE.