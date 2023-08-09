Лондон, 9 августа, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Цена на газ в Европе в ходе биржевых торгов выросла на 28% и превысила отметку 400 долларов за тысячу кубометров. Это 9 августа следует из данных лондонской биржи ICE.

Marijan Murat/dpa/picture-alliance/ТАСС

Цена на фьючерсы по индексу TTF на поставки в сентябре начали торги с роста 1,2% — 357,5 доллара, а по состоянию 15:53 мск их стоимость повысилась до 452,3 доллара за тысячу кубометров.

При этом ранее цена газа в Европе превысила отметку в 400 долларов за тысячу кубометров.

Как передавало ИА Регнум, 8 августа агентство Reuters сообщило, что страны Европы начали использовать ПХГ Украины для хранения излишков своего природного газа. По данным издания, таким образом они пытаются закупить максимальный объём голубого топлива по низкой цене, чтобы потом заработать на его подорожании в зимний период.

В середине июля директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики финуниверситета при правительстве Вадим Понкратов заявил, что Евросоюзу действительно удалось обеспечить заполнение собственных газовых хранилищ темпами выше средних при снижении зависимости от поставок российского газа. Однако это было достигнуто ценой деиндустриализации ведущих европейских экономик, потерей целых отраслей и снижением уровня жизни граждан.