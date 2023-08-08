Киев, 8 августа, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Европейские страны начали использовать Украину для хранения излишков своего природного газа. Как 8 августа сообщило агентство Reuters, европейские трейдеры начали использовать мощности подземных газовых хранилищ (ПХГ) на Украине — они пытаются закупить максимальный объём топлива по низкой цене, чтобы потом заработать на подорожании зимой.

Александр Рюмин/ТАСС

В частности, в Чехии отметили, что прокачка газа на Украину свидетельствует о доверии к стране, надёжности систем хранения и о том, что украинские ПХГ хорошо себя зарекомендовали. В Словакии также подтвердили, что рассматривают использование украинских хранилищ из-за заполненности собственных на плановые 90%. По оценке аналитического центра Bruegel, Украина может увеличить совокупный объём хранилищ в Европе примерно на 10%, что может позволить Европе благополучно прожить зиму и дать доход Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, украинский замминистра энергетики Николай Колесник заявил о готовности страны предоставить свои подземные газохранилища в пользование европейских партнёров. По его словам, Украина была и остаётся «надёжным партнёром» и готова предоставлять свободные мощности в стратегически важном процессе транспортировки природного газа из Каспия в ЕС.

Позднее «Нафтогаз Украины» объявил о прекращении поставок газа. Последние три года компания поставляла газ лишившимся его потребителям, обеспечивая более 9 млн домохозяйств и около 8 тыс. потребителей. Согласно украинскому законодательству, предприятие выступало гарантом для оставшихся без топлива потребителей на протяжении 60 дней, пока они не находили нового поставщика.