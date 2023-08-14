Анкара, 14 августа, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Турция ведёт переговоры с Российской Федерацией и Сирией по возвращению сирийских беженцев в провинцию Алеппо. Об этом сообщил турецкий телеканал AHaber.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По информации телеканала, план, который будет реализовываться совместно МВД Турции и правящей Партией справедливости и развития, позволит устранить проблемы, связанные с нелегальной миграцией.

«Турция ведёт переговоры по этому вопросу с РФ и Сирией. Переговоры сосредоточены на Алеппо, их суть в том, чтобы «оживить» социальную и коммерческую жизнь в провинции», — сообщил источник.

Кроме того, план по борьбе с нелегальной миграцией подразумевает укрепления сотрудничества с Афганистаном и Пакистаном в вопросе депортации граждан на родину из Турции.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня во Франции задержали беженца из Сирии за нападение на детей в городе Анси на юго-востоке страны. По данным BFM TV, мужчина ранил четверых детей и двоих взрослых. Троих пострадавших в критическом состоянии доставили в больницу.