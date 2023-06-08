Анси, Франция, 8 июня, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Мужчина, задержанный за нападение на маленьких детей в городе Анси на юго-востоке Франции, оказался беженцем из Сирии. Об этом сообщил 8 июня телеканал BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сирийский беженец по имени Абдалмасих Х. родился в 1991 году, следует из найденного при нём удостоверения личности. Беженец имеет легальный статус — он получил убежище в Швеции в конце апреля 2023 года.

Мужчина проживал во Франции и в ноябре 2022 года подал здесь прошение о предоставлении убежища в рамках обычной процедуры, сообщили в полиции.

Во время нападения и позднее, когда его задержали, иностранец «не сказал ни слова» и вёл себя довольно расслабленно, рассказал очевидец по имени Энтони. Злоумышленник был в зелёной одежде, с банданой на голове.

По данным телеканала, нападавший ранил четверых детей и двоих взрослых, двое детей и один взрослый находятся в критическом состоянии.

Как передавало ИА Регнум, вооружённый ножом мужчина напал на детей и взрослых в парке недалеко от озера Анси во французских Альпах. По разным данным, ранения получили от семи до девяти человек, большинство из которых — дети в возрасте около трёх лет.