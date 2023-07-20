Москва, 20 июля, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) 20 июля опубликовал клип на песню «Мой бой». Он был записан в зоне проведения специальной военной операции России.

Кадр из видео

На кадрах — выступление певца в нескольких концертных залах, работа военнослужащих в зоне СВО и врачей в больницах. Кроме того, зрителям показали разрушенные украинскими ударами города Донбасса.

«Документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне СВО, съемки концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне, а также реальная боевая хроника — все это легло в основу нового клипа «Мой бой», — написал певец в своём Telegram-канале.

В ролике артиста показаны и герои СВО. Среди них боец легендарного батальона «Пятнашка» с позывным Апаче, медсестры, врачи, доброволец Сергей, сын героя ДНР и первого главы республики Александра Захарченко, а также журналисты.

«Это мой бой, до последнего вдоха. Мой бой, даже если плохо. Мой бой, пока не гаснет огонь. Бьётся сердце, и я живой», — так звучит один из припевов песни.

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Как сообщалось ранее, в марте 2023 года SHAMAN пригласил на свой концерт 10-летнего Фёдора из Брянской области, который спас девочек во время нападения диверсантов ВСУ. Певец опубликовал на своих страницах в соцсетях совместную фотографию с Фёдором.