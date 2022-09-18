Москва, 18 сентября, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать певцу Ярославу Дронову (Shaman) звание заслуженного артиста России, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Это почетное звание следует вручить музыканту за его уникальный талант и патриотизм, убежден Миронов.

«Шаман молод — ему нет и 30 лет, а его вклад в сплочение народа вокруг традиционных ценностей уже трудно переоценить», — отметил Миронов.

Ранее сообщалось, что клипы российского певца Shaman (Ярослав Дронов) набрали более 200 млн просмотров на его YouTube-канале.

Исполнитель Григорий Лепс пообещал записать совместную песню с певцом Shaman. Когда выйдет совместная работа артистов — неизвестно.

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