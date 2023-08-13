Лондон, 14 августа, 2023, 00:58 — ИА Регнум. Военно-морские силы Великобритании в период с 2021 по 2022 год включительно сопроводили более сотни российских военных кораблей, заявила заместитель главы министерства обороны страны Аннабель Голди.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«В 2021 году королевские ВМС сопроводили 66 российских военных кораблей в британских водах. В 2022 году был сопровождён 31 корабль», — приводит слова замглавы оборонного ведомства The Daily Express.

Она подчеркнула, что за указанный период ВМС Великобритании также обнаружили и отследили несколько российских подводных лодок в морской зоне Соединённого Королевства.

Ранее экс-советник главы Пентагона Соединённых Штатов Америки Дуглас Макрегор сообщил, что российские и китайские корабли у берегов Аляски испугали США. Боевые корабли ВМС России и Китая 28 июля приступили к третьему совместному морскому патрулированию акватории Тихого океана.

Как передавало ИА Регнум, 18 мая глава Военно-морского флота Великобритании Бен Ки заявил о необходимости повысить финансирование флота из-за угрозы, якобы исходящей от российских подводных лодок.