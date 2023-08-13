В МО Британии назвали количество сопровождённых военных кораблей РФ
В Великобритании заявили, что за два года сопроводили более сотни военных кораблей России
Лондон, 14 августа, 2023, 00:58 — ИА Регнум. Военно-морские силы Великобритании в период с 2021 по 2022 год включительно сопроводили более сотни российских военных кораблей, заявила заместитель главы министерства обороны страны Аннабель Голди.
«В 2021 году королевские ВМС сопроводили 66 российских военных кораблей в британских водах. В 2022 году был сопровождён 31 корабль», — приводит слова замглавы оборонного ведомства The Daily Express.
Она подчеркнула, что за указанный период ВМС Великобритании также обнаружили и отследили несколько российских подводных лодок в морской зоне Соединённого Королевства.
Ранее экс-советник главы Пентагона Соединённых Штатов Америки Дуглас Макрегор сообщил, что российские и китайские корабли у берегов Аляски испугали США. Боевые корабли ВМС России и Китая 28 июля приступили к третьему совместному морскому патрулированию акватории Тихого океана.
Как передавало ИА Регнум, 18 мая глава Военно-морского флота Великобритании Бен Ки заявил о необходимости повысить финансирование флота из-за угрозы, якобы исходящей от российских подводных лодок.