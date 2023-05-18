Лондон, 18 мая, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Глава ВМС Великобритании Бен Ки заявил 18 мая о необходимости повысить финансирование национального военно-морского флота из-за превосходства российских подлодок. Он назвал их «одними из самых бесшумных в мире».

Royalnavy.mod.uk Флот Великобритании

Ки признал, что его предложение требует больших затрат, но при этом отметил, что не хотел бы оказаться вторым в будущем «сражении» подлодок.

«Это не то, о чём мы думали в 1940 году, и я не верю, что это то, о чём мы должны думать сейчас», — процитировало слова адмирала издание The Times.

Как отметила газета, особую озабоченность в Британии вызывает тема скрытности российских подлодок класса «Кило» (собирательное название для двух классов российских субмарин, принятое в НАТО — прим.), на вооружении которых стоят крылатые ракеты «Калибр». Их обтекаемая конструкция делает подлодки настолько бесшумными, что они получили в американских ВМС прозвище «Чёрная дыра».

Как об угрозе издание также напомнило о российской подлодке «Белгород» — многоцелевой атомной субмарине проекта «Антей», которую переработали для размещения беспилотной системы подводных ядерных торпед «Посейдон». «Белгород» разработали для ударов по прибрежной инфраструктуре, создания зон радиоактивного загрязнения, цунами и других последствий ядерного взрыва на территории страны-противника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес предупредил, что Россия при использовании своих подлодок имеет возможность перерезать подводные кабели связи соединяющие Британию с остальным миром. Он отметил, что Соединённое Королевство зависит от полутысячи кабелей, совокупная длина которых составляет более миллиона километров.