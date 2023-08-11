Вашингтон, 11 августа, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Российские и китайские военные корабли у берегов Аляски испугали США, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, сейчас Соединённые Штаты похожи на школьного хулигана, сначала державшего всех в страхе, но потом получившего отпор.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Корабль во время совместных учений ВМФ России и Китая в Тихом океане

«Я думаю, это был сигнал для нас, что они тоже могут сделать то, что мы делали годами. Мы заплываем в чужие территориальные воды или двигаемся вдоль границ, мы периодически проходим Тайваньский пролив на военных кораблях», — прокомментировал военный в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля боевые корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая приступили к третьему совместному морскому патрулированию акватории Тихого океана. Был сформирован совместный отряд, который движется по согласованному сторонами маршруту. Целями патрулирования было укрепление сотрудничества и поддержание стабильности в регионе. После этого представитель Северного командования США сообщил, что Штаты направили к Аляске несколько эсминцев для мониторинга перемещения кораблей РФ и КНР. При этом официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что США не считают угрозой совместное патрулирование России и Китая. Однако в то же время патрулирование взбудоражило американские СМИ, которые обозначили его как «крайне провокационное».