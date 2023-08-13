Кубинка, Московская область, 13 августа, 2023, 20:46 — ИА Регнум. Боевые машины пехоты БМП-2 для российской армии начали оснащать динамической защитой нового поколения, разработанной АО «НИИ Стали», сообщил 13 августа журналистам президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

Василий Иванов ИА REGNUM

«Под БМП-2 комплект модернизации есть, он готов. Все компоновочные решения, технические отработаны. Это можно все реализовывать. Мы это обсуждаем с заказчиком, насколько это востребовано», — сказал он.

Лушников добавил, что серийно динамическая защита поставляется и на БМП-3 и вскоре планируется оснащать динамической защитой все выпускаемые в стране машины пехоты. По его словам, на предприятии отработали все технические решения.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа «Калашников» впервые представил на форуме «Армия-2023» новый автомат АК-19. Он приспособлен для патронов натовского образца 5,56 мм. Автомат адаптировали для постоянного применения, у него повышенная кучность и точность стрельбы. Кроме того, в концерне сообщили, что оснастили зенитную ракетную систему С-300В4 бронированным шасси. Нововведение разработали с учётом сообщений от участников специальной военной операции.