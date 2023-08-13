Москва, 13 августа, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Концерн «Калашников» впервые представил 13 августа на своей площадке на форуме «Армия-2023» новый автомат АК-19 для патронов натовского образца.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Как передаёт ТАСС, новый АК-19 показали на форуме в короткоствольном исполнении.

Новый автомат АК-19 создали на базе автомата АК-12 калибра 5,45 мм. АК-19 приспособлен под патрон натовского калибра 5,56 мм и является самым новым экспортным образцом автомата Калашникова. У новой модели продуманная эргономика, она адаптирована к всесуточному применению, а также обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы.

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Как передавало ИА Регнум, 24 июля пресс-служба «Калашникова» сообщила, что серийное производство нового пистолета «Удав» должно быть запущено до конца этого года. Пистолет будут производить на Ижевском механическом заводе (ИМЗ, входит в состав концерна).

В мае «Калашников» объявил о начале работы нового дивизиона дронов и пообещал кратно расширить их производство. В концерне уточнили, что новый дивизион будет производить комплексы с управляемыми барражирующими боеприпасами для высокоточного поражения удалённых одиночных и групповых наземных объектов.