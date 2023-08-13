Москва, 13 августа, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Зенитная ракетная система С-300В4 получила бронированное шасси. О разработке Мытищинского машиностроительного завода (входит в концерн «Калашников») стало известно в воскресеенье, 13 августа.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Как подчеркнули на производстве, необходимость бронированной защиты подтвердили участники специальной военной операции на Украине. Старый образец шасси системы имел открытую спереди кабину.

«Там открытая кабина спереди, стёкла. У нас всё это забронировано. Мы начали это делать до СВО, уже были предпосылки, что надо усилять», — сказал представитель ММЗ РИА Новости.

Он отметил, что в новое шасси также ввели бортовую информационно-управляющую систему и повысили эргономику. Завод уже создал опытный образец нового шасси.

Как сообщило в апреле ИА Регнум, в России создали новую броню, выдерживающую взрыв двух килограммов «тротила». Министру обороны России Сергею Шойгу в ходе посещения «Арзамасского машиностроительного завода» продемонстрировали её. Отмечается, что новая двойная броня перспективных образцов техники выдерживает подрыв двух килограмм тротила, попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов, обеспечивает защиту радиатора, капота и колесных шасси и защищает личный состав от различных средств поражения.