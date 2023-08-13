Майкоп, 13 августа, 2023, 20:06 — ИА Регнум. В Адыгее правоохранители вместе с волонтёрами четвертый день разыскивают двух 15-летних девочек, которые ранее уже пропадали, сообщили 13 августа РИА Новости в пресс-службе МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Предварительно уже есть информация, где они могли бы быть. Скорее всего, речь идёт об Адыгее», — заявили в ведомстве.

По информации правоохранительных органов, подростки уже пропадали, их недавно нашли и через сутки они снова пропали.

Поиски начались 10 августа. Заявление о пропаже девочек написали родители.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа в Свердловской области пропали 43-летняя женщина и её пятилетняя дочь. В последний раз родственники видели Ирину Турцакову и её ребенка 6 августа. По информации правоохранителей, ранее женщина уже уходила из дома. Об исчезновении женщины и ребёнка узнал глава семьи, однако одну из старших дочерей он попросил обратиться за помощью в полицию лишь на следующий день.