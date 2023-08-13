Киев, 13 августа, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Западные партнёры Киева хотят видеть на посту министерства обороны Украины женщину. Об этом 13 августа со ссылкой на курсирующие в политических кругах сообщения написало издание «Страна․ua».

Ирина Яковлева/ТАСС Ирина Верещук

«Возможные кандидаты: волонтёр Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук, директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк», ― говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Украины Владимир Зеленский начал поиск человека, способного заменить действующего главу министерства обороны Алексея Резникова. По данным «Украинской правды», на этот пост есть два кандидата: министр инфраструктуры Александр Курбаков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

В начале августа депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что офис Зеленского рассматривает возможность назначить главу минобороны Алексея Резникова на должность посла в Великобритании вместо снятого с этого поста Вадима Пристайко. По его словам, сам Резников не против покинуть свою должность.

В октябре 2021 года Ирина Верещук, которая на тот момент была депутатом Верховной рады Украины от партии «Слуга народа», заявила, что может стать новым министром обороны Украины. Тогда она сообщила о наличии высшего военного образования, мужа и сына военного, о том, что она служила в армии.

Сейчас заместителем главы минобороны Украины является женщина. Этот пост занимает Анна Маляр.