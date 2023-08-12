Донецк, 13 августа, 2023, 01:54 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 154 единицы боеприпасов. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«На донецком направлении противник совершил 33 обстрела из артиллерии 155 мм… на горловском — 6 обстрелов… на ясиноватском — 5 обстрелов… на светлодарском — 2 обстрела», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Под огнём со стороны Вооружённых сил Украины оказались Донецк (Куйбышевский, Петровский, Киевский, Кировский районы), Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Макеевка, Луганское и Светлодарск.

В результате обстрелов семь гражданских лиц получили ранения, повреждены девять жилых домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района города со стороны ВСУ погиб мужчина 1986 года рождения. По словам главы города, мирных житель погиб в результате прямого попадания снаряда в летнюю кухню частного дома.