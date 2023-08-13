Москва, 13 августа, 2023, 04:55 — ИА Регнум. Карелия, Новгородская и Архангельская области вошли в число самых грибных мест России по мнению граждан, прошедших проведённый сервисом бронирования жилья для отдыха «Твил» опрос.

TomaszProszek Грибы

По данным результатов опроса, 49% респондентов выбрали Карелию, отметив мягкий и влажный климат, местную флору и малое количество людей. На втором месте расположилась Архангельская область, набравшая 11% голосов.

В десятку самых грибных регионов также вошли Республика Башкирия, Новгородская, Владимирская, Самарская, Ивановская области, Подмосковье и Краснодарский край. Во всех указанных регионах произрастают грибы разных видов.

Как передавало ИА Регнум, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева и исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова назвали Крым, Абхазию, Египет и ОАЭ самыми бюджетными направлениями отдыха для россиян в августе. По словам экспертов, Крым в этом году стал самым бюджетным морским российским направлением.