Москва, 3 августа, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Крым, Абхазия, Египет и ОАЭ в августе остаются самыми бюджетными направлениями отдыха для россиян. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказали вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева и исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Павел Львов/РИА Новости Туристы в Египте

Как отмечают эксперты, всегда любимая и популярная у российских туристов Турция в этом году стала одним из самых дорогостоящих направлений, поэтому очевиден спрос на альтернативные и более бюджетные варианты. Вице-президент РСТ Санаева обратила внимание на то, что сейчас — в начале августа — уже сложно найти направления для выгодного отдыха в этом же месяце, поскольку места в недорогих отелях, особенно на российских курортах, быстро занимают.

«В пик сезона — в августе — в принципе сложно найти бюджетные направления для отдыха, но всегда наименее затратными получаются места, в которые не нужно далеко ехать. Потому что сейчас уже могли разобрать места на морских курортах, даже на начало сентября. Поэтому если выбирать отдых в России, то нужно искать какие-то морезаменители — возле озёр, рек или какие-то другие, например горные местности», — отметила Санаева.

При этом вице-президент РСТ согласилась, что в этом году самым бюджетным морским российским направлением стал Крым. Несмотря на сложности в транспортной логистике, спрос на полуостров сохраняется. По словам Санаевой, и сейчас можно попытаться найти свободные места в некоторых отелях и гостевых домах Крыма, а цена за сутки на одного человека может стоить меньше тысячи рублей. Также на гостевые дома в другом курортном городе — в Анапе — предложила обратить внимание эксперт.

«Не весь отдых в Анапе дорогой. Например, в тех же гостевых домах цены могут быть достаточно комфортными для россиян. Другой вопрос — остались ли там ещё места, потому что многие едут на отдых в августе и в бархатный сезон — в начале сентября», — пояснила глава РСТ.

Также Санаева предложила обратить внимание на не морской отдых. В этом ключе из наиболее бюджетных она обозначила тур по Золотому кольцу России. Эксперт отметила, что полный тур или посещение отдельных городов маршрута можно индивидуально подобрать под нужный бюджет, если выбирать отели с маленькой звёздностью.

О недорогих зарубежных направлениях в беседе с ИА Регнум рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова. Она обратила внимание, что выбрать бюджетное заграничное направление несколько сложнее из-за затрат на проезд — перевозка, как правило, становится существенным пунктом затрат в пакетном туре.

«Сейчас не сезон в Египте и ОАЭ — там довольно высокие температуры, а комфортное время для отдыха приходится с середины осени по май. Поэтому сейчас туда можно недорого купить тур», — объяснила Осипова.

Также удобным для россиян направлением — как по стоимости, так и по локации — остаётся Абхазия. Там можно найти разные варианты размещения — и отели с хорошей звёздностью, и дешёвые номера в гостевых домах. Среди других зарубежных направлений, где можно отдохнуть дешевле, чем в Турции, в этом году Осипова назвала страны ближнего зарубежья — соседей России, с которыми есть прямое авиасообщение. Это Армения, Белоруссия, Казахстан.

Своих коллег дополнил вице-президент Альянса туристических агентств России (АТА), директор сети туристических агентств Алексан Мкртчян. Он рассказал, что многие турагентства сейчас фиксируют заметный спрос на туры в ОАЭ.

«На 30% фиксируем этим летом рост продаж. Сейчас можно уложиться в 200 тыс. рублей на отдых в Эмираты, если мы говорим о туре на семью с ребёнком на неделю в хорошем отеле. Мы уже тридцать лет отправляем россиян на отдых в ОАЭ, и ни одно лето не было такого большого спроса на это направление», — рассказал Мкртчян.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что Турция впервые вошла в пятёрку самых дорогих заграничных курортов для российских туристов. В пятёрку также вошли Мальдивы, Куба, Шри-Ланка и Таиланд.

9 июня турецкий экономист Реджеп Эрчин отмечал, что Турция станет более дорогой страной для отдыха для российских туристов из-за роста цен и падения курса национальной валюты — лиры. При этом, по его словам, для отдыхающих, имеющих валюту США, ЕС или Британии, турецкая территория превратится в «дешевый курортный поселок».

Как 26 июля сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, в Крыму с начала 2023 года отдохнули 2,4 млн туристов, что меньше, чем в прошлом году. Чернышенко отметил, что системная господдержка помогает продолжать развитие туристической отрасли Крыма, несмотря на существующие трудности.

Согласно поручению президента Владимира Путина, к 2030 году на территории России создадут круглогодичные морские курорты, которые смогут принимать не менее 10 млн туристов в год. Такие курорты появятся на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях.