Москва, 13 августа, 2023, 02:46 — ИА Регнум. С воскресенья, 13 августа, в России вступит в силу распоряжение правительства о расширении перечня жизненно необходимых лекарственных препаратов. Соответствующий документ премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал в июне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

В обновлённый перечень входят дополнительные лекарственные формы для четырёх медикаментов. Например, предусмотрена форма диспергируемых таблеток препарата сапроптерин, необходимого для лечения страдающих фенилкетонурией детей и взрослых.

Также добавлены форма подъязычных таблеток обезболивающего препарата просидол, форма покрытых плёночной оболочкой таблеток иммунодепрессанта пирфенидон, форма покрытых оболочкой гранул препарата глекапревир+пибрентасвир.

Цены на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в который входит более 800 медикаментов, продолжат регулироваться российскими властями.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля Министерство здравоохранения России предложило ввести препараты мизопростол и мифепристон в перечень лекарственных препаратов для медицинского применения. Указанные препараты используются для прерывания беременности.