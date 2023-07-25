Москва, 26 июля, 2023, 01:06 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России предложило ввести препараты мизопростол и мифепристон в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). Соответствующий проект приказа опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

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Указанные препараты используются для прерывания беременности. Авторы документа отмечают, что прием этих средств без контроля со стороны медиков увеличивает риск осложнений на организм и способен привести к смерти пациентки из-за ряда факторов.

Проблемы у женщины могут появиться из-за недиагностированной внематочной беременности, беременности в рубце на матке, а также на фоне аллергической реакции на препарат.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что его ведомство выступает за введение ограничений на продажу препаратов для прерывания беременности и перевода этих препаратов на учёт.

22 февраля Минздрав утвердил список рецептурных лекарств, которые будут разрешены для дистанционной продажи в России в рамках пилотного проекта. Речь идёт о 904 препаратах, перечень которых сформировали с учетом критериев, разработанных правительством РФ.