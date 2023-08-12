Донецк, 12 августа, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Мужчина погиб на западе Донецка под обстрелом со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 12 августа мэр города Алексей Кулемзин.

«В Петровском районе погиб мужчина 1986 года рождения», — сообщил Кулемзин в Telegram-канале.

Согласно полученной информации, мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда ВСУ в летнюю кухню частного дома по улице Леси Украинки.

Как сообщало 12 августа ИА Регнум, за прошедшие сутки ВСУ 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 118 единиц различных боеприпасов. В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что на донецком направлении противник совершил 31 обстрел из артиллерии 155 мм. Под огнём украинской артиллерии оказались Донецк, Горловка, Ясиноватский район и Гольмовский.