Москва, 13 августа, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом 13 августа сообщили в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Как уточнили в Telegram-канале дептранса города Москвы, ДТП произошло около 00:30 мск в районе дома №27 на Кутузовском проспекте. Легковой автомобиль BMW M8 на большой скорости врезался в мачту освещения и загорелся после столкновения. Движение в районе ДТП не затруднено, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

По данным пресс-службы столичного главка полиции, в результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и его пассажир. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением.

Причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на юго-востоке Москвы «Газель» въехала в столб, водитель погиб. Авария произошла на Рязанском проспекте. Спасатели прибыли на место ДТП и начали оказывать помощь водителю, спасти его не удалось, мужчина скончался от полученных травм.