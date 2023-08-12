Москва, 12 августа, 2023, 20:35 — ИА Регнум. «Газель» въехала в столб на юго-востоке Москвы, водитель погиб. Об этом 12 августа сообщили «Известия», ссылаясь на данные от экстренных служб.

Иван Шилов ИА REGNUM

Авария произошла на Рязанском проспекте. Спасатели прибыли на место и начали оказывать помощь водителю, но он скончался от полученных травм. Правоохранители выясняют подробности происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа в Санкт-Петербурге грузовик на Краснофлотском шоссе не справился с управлением, въехал в ограждение, задел легковой автомобиль и опрокинулся на микроавтобус. В аварии погибла пожилая пассажирка микроавтобуса, и пострадала женщина, находившаяся за рулём. Водителя фуры госпитализировали в тяжёлом состоянии.