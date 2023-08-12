Вашингтон, 13 августа, 2023, 01:16 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах Америки посчитали эффективными российские истребители пятого поколения Су-57, задействованные в ходе боевых действий на Украине. Об этом в субботу, 12 июля, сообщил журнал Military Watch.

Иван Шилов ИА REGNUM Су-57

«Истребитель Су-57 показал себя в воздушных боях при выполнение задач по выведению из строя систем противовоздушной обороны Украины», — говорится в тексте публикации.

По мнению авторов издания, главное преимущество российского истребителя пятого поколения заключается в том, что он прошёл гораздо более интенсивные испытания в ходе реальных боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что в 2023 году планируется существенно увеличить темпы производства истребителей пятого поколения Су-57. Он подчеркнул, что «Ростех» полностью выполняет обязательства перед Министерством обороны России, а на данный момент Су-57 проходит эксплуатацию в ВКС.