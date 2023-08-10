Москва, 10 августа, 2023, 11:02 — ИА Регнум. В нынешнем году государственная корпорация «Ростех» собирается существенно увеличить темпы производства истребителей пятого поколения Су-57. Об этом 10 августа рассказал заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума «Армия-2023».

Алексей Майшев/РИА Новости Истребитель Су-57

Артяков в интервью РИА Новости подчеркнул, что Ростех полностью выполняет обязательства перед Минобороны России, и добавил, что сейчас Су-57 проходит опытную эксплуатацию в Воздушно-космических силах.

«В этом году наша корпорация во главе с ОАК планирует существенно нарастить темпы выпуска этих самолётов в соответствии с госконтрактом», — сказал он.

Замглавы Ростеха уточнил, что параллельно истребитель эволюционирует — у машины увеличиваются боевые возможности и в неё внедряют наиболее современные технологии.

«То есть ее эффективность продолжает расти», — пояснил Артяков.

Серийные поставки Су-57 в ВКС России начались в 2022 году и к концу 2024 года в войска должны поставить 22 истребителя пятого поколения. К 2028 году их количество в ВКС должно возрасти до 76 единиц.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа стало известно, что для российских истребителей пятого поколения Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, опережающие схожие разработки США. Их уже принимают на вооружение.

Позднее директор музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал ИА Регнум, что одной из особенностей ракет малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, которыми вскоре оснастят истребители Су-57, является их высокая помехозащищённость. Он уточнил, что также эти ракеты всеракурсные и для удара по цели сзади самолёту необязательно будет разворачиваться.