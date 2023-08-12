Варшава, 12 августа, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны Польши стянуло дополнительные силы к юго-западному участку границы Белоруссией, укрепив Сувалкский коридор (кратчайший сухопутный участок между Белоруссией и Калининградской областью) и направление, называемое «Брестские ворота». Об этом объявил журналистам глава военного ведомства Мариуш Блащак.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сувалкский коридор и Брестские ворота — это чувствительные точки, поэтому мы усиливаем и расширяем дислоцированные там подразделения. Именно туда в первую очередь направляется новейшее оснащение», — сказал он.

Блащак сообщил, что к белорусской границе направили дополнительные силы и технику, а также приняли меры на стратегическом уроне, создав подразделения нового уровня, в том числе сапёрный батальон, 1-ю пехотную дивизию легионов и 2-й польский корпус. Кроме того, на востоке республики разметили силы территориальной обороны.

Как сообщало ИА Регнум, Польша с июля 2023 года наращивает контингент силовиков на границе с Белоруссией, заявляя, что от неё исходят угрозы. Сначала туда направили 500 полицейских, потом МВД запросило 1 тыс. военнослужащих. В результате Блащак сообщил, что к белорусской границе стянут 10 тыс. военнослужащих.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил премьер-министру Роману Головченко наладить диалог с Польшей, чтобы нормализовать отношения. Он также заявил, что воинственная риторика руководства Польши связана с тем, что 15 октября там состоятся выборы в парламент. По мнению белорусского лидера, польские политики намеренно нагнетают обстановку, стараясь показать избирателям, что не зря тратили бюджетные деньги на милитаризацию.